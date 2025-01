Conheça a 'Geração Fonseca' que já abateu dois top 10 no Australian Open

A segunda rodada do Australian Open começou nesta quarta-feira e trouxe um punhado de zebras. Na chave masculina, o resultado mais relevante foi a queda do número 6 do mundo, Casper Ruud. O norueguês foi o homem de melhor ranking eliminado em Melbourne até agora.

Assim como no caso de João Fonseca, que também superou um top 10, o algoz de Ruud foi um tenista da nova geração: o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, atual 48º do ranking. Mensik, aliás, disputou ao lado de Fonseca, no fim de dezembro, o Next Gen ATP Finals, torneio que reuniu na Arábia Saudita os melhores tenistas de até 20 anos da temporada 2024. Os dois duelaram pela primeira fase, e o carioca só venceu no tie-break do quinto set.

Mas Mensik e Fonseca não são os únicos tenistas de sua faixa etária obtendo bons resultados no primeiro slam de 2025. Alex Michelsen, de 20 anos, outro que estava no Next Gen ATP Finals, eliminou o ex-top 10 Stefanos Tsitsipas.