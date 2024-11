Murray será técnico de Djokovic: 2025 já ficou muito mais interessante

No circuito profissional, Djokovic e Murray, que compuseram o chamado Big Four de 2008 a 2016, se enfrentaram 36 vezes, inclusive em sete finais de slam. Os dois têm 37 anos e nasceram com apenas uma semana de diferença - o britânico é sete dias mais velho.

A tarefa principal de Murray será ajudar o velho rival a tornar-se, de forma isolada, o tenista com mais títulos de slam em simples na história. Atualmente, Djokovic tem 24 troféus em torneios desse nível e divide a marca com a australiana Margaret Court. Mais uma taça o deixará sozinho com o recorde.

O anúncio pegou o mundo do tênis de surpresa, e Djokovic não falou nada além do post que fez a revelação, portanto não há muita informação à disposição no momento. O jornalista britânico Stuart Fraser publicou que os dois já trabalharão juntos na pré-temporada, mas não se sabe nada além disso.

Será a primeira experiência de Murray com treinador, e joga a seu favor o fato de ter vivido o circuito até pouco tempo. Andy sabe bem quem são e como jogam os principais rivais de Djokovic (leia-se "Sinner e Alcaraz"). Além disso, o escocês sempre foi um mestre na arte de construir pontos, usando todos recursos de seu jogo para deixar a partida sob seu comando (algo que Nole pode tentar fazer com mais frequência contra os dois citados acima).

Como isso vai funcionar na prática a favor de Djokovic? Ou não vai? É preciso esperar para ver. A essa altura, qualquer comentário é mais exercício de imaginação do que palpite bem informado. De certeza, apenas uma: o começo de 2025 já ficou muito mais interessante.

.