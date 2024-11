Nadal: impossível de replicar, mas eternamente alguém a imitar

Watch Rafa's full retirement ceremony here 🥹❤️https://t.co/DmngCudtud -- Tennis Channel (@TennisChannel) November 20, 2024

Mesmo que não consigamos duplicar tudo que Rafa fez dentro de quadra, sua trajetória estará para sempre armazenada nos Halls da Fama, nos documentários e nos YouTubes da vida. Para sempre, poderemos reviver e aprender com alguém que nunca quebrou uma raquete; que nunca se enxergou como um ser humano superior a ninguém; que não teve um ego grande o bastante para fazer um tour de despedida; e que saiu de sua zona de conforto ao ponto de igualar Andre Agassi (8) e conquistar mais slams do que John McEnroe (7), Boris Becker (6) e Stefan Edberg (6) contando apenas seus títulos fora de sua superfície preferida (foram oito fora de Roland Garros).

Rafa encerra sua carreira como o segundo maior campeão de slams em simples na história do tênis masculino. Venceu 22, dois a mais do que Federer e dois a menos do que Djokovic. Poderia até ser o maior dos campeões não fossem as tantas lesões sérias - mais de uma dúzia - que frearam sua caminhada (veja uma lista delas aqui). Porém, como ele mesmo já disse inúmeras vezes, "o 'se' não existe" (eis outra lição!).

E se a condicional não existe, voltemos à afirmação do começo deste texto, que para este jornalista não dá margem a questionamentos. Sempre que alguém perguntar quem é o melhor tenista para observar e usar como exemplo, a resposta estará na ponta da língua, rolando rápido com todas RPMs "daquele" forehand: Rafa.

.

Quer saber mais? Conheça o programa de financiamento coletivo do Saque e Voleio e torne-se um apoiador. Com pelo menos R$ 15 mensais, apoiadores têm acesso a conteúdo exclusivo, como podcast semanal, lives restritas a apoiadores, áudios exclusivos e de entrevistas coletivas pelo mundo, além de ingresso em grupo de bate-papo no Telegram, participação no Circuito dos Palpitões e promoções.