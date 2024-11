Del Potro revela traumas pós-circuito: 'Choro, não durmo e tenho ansiedade'

Em uma entrevista longa ao jornal argentino "La Nación", Juan Martín del Potro revelou um lado ainda mais duro da lesão no joelho que acabou forçando sua aposentadoria precoce como tenista profissional. O campeão do US Open de 2009 não só disse que precisou fazer oito intervenções cirúrgicas - número que nunca havia sido dito antes - mas que também sofre com sequelas físicas e emocionais de todo o processo pelo qual passou enquanto tentava voltar a competir em alto nível.

"Eu pensava ser uma pessoa bem preparada para enfrentar qualquer coisa que podia aparecer no caminho, mas agora, nestes últimos tempos, aprendi que não sou tão forte como acreditava ou como as pessoas me viam. Choro, não durmo e tenho ansiedade. Às vezes, estou deprimido e de repente faço muito mais terapia do que teria que fazer porque não sou tão capaz de me sobrepor a certas situações da vida que estão surgindo. Hoje, não nego que não sou tão forte e me sinto um pouco débil. É o que me cabe e vou levando. Às vezes, melhor. Às vezes, pior", contou o ex-número 3 do mundo.

Del Potro também falou sobre como até hoje tem dificuldade para subir escadas ou para dirigir por longos períodos.