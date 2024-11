Seis anos após depressão, Zormann festeja reviravolta: 'Feliz com tudo'

O que você precisa agora para dar esse salto? Você está indo bem em quase todos os Challengers, mas é preciso quebrar essa barreira para chegar aos ATPs, que é o primeiro grande problema, né?

É, a gente fala que tem uma areia movediça no ranking. Eu tô numa delas, que é sair de 100 para 70 mais ou menos. É tão perto e tão longe assim. Você citou esse resultados e tudo mais... Em Roland Garros mesmo, a gente esteve a um jogo de fazer terceira rodada porque a segunda foi WO. A terceira rodada era um bait jogo, que eram dois caras que estão no nosso nível de ranking [Zormann e Orlandinho perderam em três sets para Bopanna e Ebden, cabeças de chave 2; na terceira rodada, enfrentariam Balaji e Reyes-Varela, 65º e 59º do ranking atualmente]. São esse detalhes assim. As duas semis com o Romboli foram dois jogos que, de repente, poderíamos ter saído com um título em uma semana. Teve outra semana também com um pouco de azar porque o Romboli acabou machucando durante um jogo... Acho que é seguir no caminho que estou. Está faltando esse detalhe de, um jogo ou outro, que faz muita diferença num ATP ou num slam. Com esse resultado de Roland Garros, eu poderia estar já 70-80. É seguir trabalhando. Eu acredito muito no Franco, no trabalho dele. O Rafa é um exemplo de alguém que ele pegou do zero, por assim dizer, e colocou ali, está top 30 consolidado agora, há 2-3 anos ali. Mas também pela capacidade e sabedoria de tênis que ele tem. É impressionante. Assistir a um jogo do lado dele é uma experiência diferente. Poucos... tô até dando muita moral pra ele

(Risos de ambos)...

Não é porque ele é meu treinador, não, mas você sentar do lado dele e assistir a um jogo, com ele comentando e falando sobre o jogo... Ele tem uma visão muito diferente, muito clara do que está acontecendo no jogo. É impressionante. Em 90% das vezes, se ele falar uma jogada, é batata. É difícil chegar lá a reproduzir, mas ele tem uma visão e uma maneira de trabalhar que é muito boa. Eu acredito muito nas coisas que ele fala para fazer. Eu acredito que é isso. Eu tenho entendido mais coisas na questão de confiar em mim mesmo, em acreditar que eu sou melhor que esses caras, que eu tenho nível para subir e estar ali. E também encontrei uma... Eu estava com uma pressa de dar esse próximo passo. Não que eu não queira, mas é mais uma certa pressão um pouco desnecessária, talvez querendo demais. Acho que consegui encontrar um pouco dessa tranquilidade, e isso tem me ajudado bastante. Talvez esse processo vá ser mais rápido agora. Espero que seja.

Para entrar num slam, qual a soma [de rankings] que precisa hoje em dia?

Está cada vez mais duro. Está fechando em 130, 131, 132 [número que significa a soma do ranking dos dois tenistas]. Antigamente, até 150 entrava, mas a premiação está aumentando bastante nas duplas, então os caras que estão 50-60-70 de simples estão jogando todos. A premiação é muito boa [duplas que perderam na primeira rodada do US Open, por exemplo, embolsaram US$ 25 mil]. O cara basicamente paga já a semana de custos dele. E aí ele vai tirar meio que livre o que ele ganhar nas simples. E, querendo ou não, é um grand slam.