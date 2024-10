Karuê Sell, parte I: da faculdade nos EUA aos títulos com Naomi Osaka

Ela morava lá, né?

Não, ela morava na Flórida. Ela estava se mudando para Los Angeles. E aí por isso que estavam procurando em Los Angeles. Aí acho o agente dela perguntou para várias pessoas, meu nome apareceu várias vezes. Eles me ligaram e aí, o coach na época, o Wim [Fissette], estava entrando com ela no mesmo momento, assim, estava uma mudança grande no time. E aí eu entrei junto e aí fomos.

Você ficou quanto tempo com ela?

Um ano e meio, quase dois, on and off, assim, porque teve Covid. A gente começou no início de 2020, fomos pra Austrália, aí fomos para Indian Wells, aí parou tudo [pela pandemia]. Aí voltamos só no US Open que ela acabou ganhando. E aí o Australian Open eu não fui, mas a gente treinou juntos até o Australian Open que ela ganhou. E aí depois disso, que ela foi pra Europa e meio que começou a não jogar muito mais, teve os problemas dela, aí eu falei: "Eu preciso de trabalho, né? Vocês não estão mais jogando e eu preciso trabalhar". Então eu meio que fui saindo devagarzinho porque eu não estava com um contrato mensal. Eu ganhava quando eu trabalhava, e ela não estava mais jogando, e eu tive (risos) que achar outra coisa para fazer.

O que se aprende mais em um período assim com ela?

Eu acho é interessante você ver de perto assim alguém ganhar o nível mais alto do tênis, né? Tipo, aguentar a pressão de ter que ganhar esses torneios ou de estar em uma posição para ganhar esses torneios. Eu acho que cada pessoa tem o seu o seu jeito de treinar. A gente acha que tem uma fórmula, e não tem. Ela, meu, as duas semanas que a gente jogou, que ela ganhou o US Open... Eu aquecia ela, ela jogava, ganhava, e no outro dia nem jogava tênis. Só fazia um físico para manter o o corpo. No outro dia, jogava mais uns 15 minutos comigo e ganhava o jogo. No outro dia, não jogava. Então as pessoas acham: "Ah, nossa, ela deve estar na quadra três horas por dia ali". Eu tive que bater depois, eu falava com o coach "preciso bater com alguém porque eu tô perdendo o meu ritmo porque a gente está jogando 15 minutos a cada dois dias". Então você vai aprendendo que cada pessoa tem um processo, e se eles acreditam no processo deles, geralmente eles têm bastante sucesso. E acho que muitas vezes quando a gente está jogando, você tá no tour, você é coach, você vê uma pessoa fazendo isso, uma pessoa fazendo aquilo, você não sabe qual é o seu processo e acaba pensando demais, né? Então é meio que isso. Você vai aprendendo coisas técnicas, coisas assim, mas cada pessoa - de novo - joga do seu jeito, então é mais interessante ver alguém conquistando o maior título possível - de perto.