Copa Davis valeu por mostrar mais de Fonseca

O Brasil fez uma apresentação bastante digna em sua primeira participação na fase de grupos, que reúne os 16 melhores países da temporada. Graças principalmente às boas atuações do estreante João Fonseca e à inesperada derrota da Holanda diante da Bélgica logo no primeiro dia, o time do capitão Jaime Oncins teve uma janela maior e mais longa para se classificar entre os dois primeiros do grupo. A chance existiu até o último jogo do último dia, na torcida para que a Itália vencesse a Holanda por 3 a 0, mas a parceria holandesa levou a melhor na última partida e classificou seu país.

Uma classificação era mesmo inesperada, então não dá para condenar ninguém na campanha brasileira. Houve pequenas chances perdidas aqui e ali por todos - com Monteiro, Fonseca e as duplas - mas nada realmente grave ou que tenha comprometido a semana. No fim, o que valeu comemorar mesmo foram as belas atuações e importantes vitórias de João Fonseca, que fez sua estreia como titular da Davis e mostrou mais uma vez que tem algo de especial.

Sim, os nervos aparecerem diante de Matteo Berrettini, o que parece completamente normal tendo em vista o adversário e o fator estreia. Depois disso, João bateu o competente Botic Van de Zandschulp (o Brasil levou a virada da Holanda) e abriu o caminho para a vitória sobre a Bélgica ao superar Raphael Collignon. Mostrou personalidade, talento e tudo aquilo que os fãs de tênis vêm acompanhando na ascensão do garoto de 18 anos.