Sabalenka e o segredo de sua saúde mental

No entanto, as cascas de banana nessa caminhada são de todos os tipos. Há expectativas internas e externas. Há compromissos a cumprir. O tempo é escasso. O corpo nem sempre responde como o atleta deseja. Problemas de saúde na família são inevitáveis. A vida amorosa toma desvios inesperados. Às vezes, falta confiança, e as derrotas se acumulam. E isso sempre vem acompanhado de todo tipo de ofensa em redes sociais. Ah, se o boleto do condomínio fosse o maior dos problemas...

Sabalenka, contudo, encontrou o que parece ser uma solução para ela mesma. Não é algo que todo mundo é capaz de aplicar de forma tão simples e, portanto, não deve ser encarado como fórmula mágica, mas vale a pena ouvi-la passando sua receita pessoal adiante (ouça no post acima).

"O principal para se manter mentalmente saudável é estar cercado das pessoas certas. Quando você sente o apoio e sente que te dão cobertura, isso é o principal. O que quer que aconteça na sua vida, você tem pessoas que vão te apoiar. Tente curtir. Curta a jornada, trabalhe duro em quadra, lute para equilibrar o trabalho duro, as expectativas, a pressão e tudo mais com pequenas alegrias. Tenho meu time maluco e nos divertimos tanto juntos apenas tentando ser eu mesma fora de quadra. Sem ser séria demais. E, com certeza, focada no tênis, mas ao mesmo tempo é preciso se divertir também. De algum modo, ao longo dos anos, com a experiência e tudo, consegui separar a vida no tênis, toda a expectativa, todos os objetivos e tudo mais do que é apenas a vida."

Soa simples, mas porque Sabalenka faz parecer assim. E talvez seja esse um dos segredos da vida. Descomplicar as pequenas coisas do nosso dia a dia. Comemorar com mais intensidade pequenas vitórias. Cercar-se das pessoas certas. Alguém precisa de mais do que isso?