Paciaroni fala em rigidez e desequilíbrio para explicar fase de Bia Haddad

Sobre rigidez, pressão e falta de maturidade

A gente olha para a Bia, e parece que ela está nesse nível há muito tempo, mas se a gente for parar para pensar, é tudo muito recente. Em 2022, ela vem de #82 do mundo para #15, e 2023 é o primeiro ano de fato em que ela chega nos torneios como cabeça de chave e podendo brigar por coisas maiores. É como se fosse uma primeira tentativa, uma primeira experiência de chegar como favorita para conseguir resultados maiores. E a gente teve um 2023 muito bom, com bons momentos, com bons resultados. [O ano de] 2024 é uma segunda tentativa, na verdade. Ela já se sente mais experiente, mais pronta, mais preparada, e é a segunda tentativa, mas é tudo muito recente ao mesmo tempo. Falta um pouco ainda de maturidade mesmo para lidar com algumas coisas, como essa questão da rigidez. Ela fez uma pré-temporada incrível de 2023 para 2024, o arsenal dela melhorou como um todo, praticamente todos os golpes. Hoje, ela faz muito mais coisas do que fazia. E o que aconteceu é que junto com essa sensação de "estou me sentindo preparada", "estou me sentindo muito forte", veio uma rigidez junto, que é uma rigidez do tipo "ok, agora estou batendo melhor na bola, agora faço isso melhor, agora faço aquilo melhor, eu não deveria estar jogando um 3/3 no terceiro set com essa jogadora. Porque se eu melhorei os meus golpes, se eu melhorei minhas possibilidades físicas, psicológicas e etc., eu não deveria estar jogando um 3/3 com essa adversária." E isso te traz uma rigidez e uma pressão desnecessária. É um aprendizado novo, é o segundo ano de tentativa, ela está aprendendo a lidar melhor com as expectativas. De novo: o arsenal aumentou, só que as expectativas também aumentaram. Ela com ela mesma. É nosso papel tentar reequilibrar. A gente teve agora um momento de desequilíbrio e, recentemente, de Bad Homburg (no fim de junho) para cá, ela passou a ter um dia a dia com mais equilíbrio de novo. Ela vinha treinando bem, mas sempre flertando com uma rigidez. É a primeira janela do ano que a rigidez dela abaixa, e tenho certeza que a gente, conseguindo manter a estrutura do dia a dia como a gente mantém, de exigência - eu sou um pouquinho exigente (risos) - as coisas vão acontecer.

Sobre como solucionar o desequilíbrio

Eu tenho que fechar abas. A cabecinha dela vai abrindo muitas abas, e o nosso papel é simplificar. Esse é o momento de simplificar. É uma questão de convencimento. Quando o jogador precisa de um abraço, tem que estar pronto para dar o abraço. Quando o jogador precisa de um empurrão, você tem que estar pronto para dar um empurrão. E agora é hora de fechar abas. Na cabeça dela, o pensamento começa a abrir muitas questões. Você tem que começar a reduzir essas questões e voltar para a base do trabalho, simplificar as ações novamente. É isso que a gente tem feito.

Sobre a perda de rendimento ao longo das partidas

O slice dela antes passava 3m de altura sobre a rede, numa velocidade X. Hoje, passa a 1,2m da rede. Melhorou muito, e a velocidade aumentou. A gente consegue ter monitoramento sobre o que acontece, por exemplo, com o forehand da Bia do primeiro ao sexto game, como é do 7º ao 12º e como é do 13º ao 18º e do 19º para a frente. E as respostas aparecem. Tem perda de velocidade, tem perda de precisão... No saque dela, isso aparece muito. Ela começa o jogo sacando num nível de velocidade e num nível de precisão. Vai passando o jogo, e ela baixa quase 30km/h a velocidade do saque, e a precisão baixa quase um metro. Um metro é muita coisa! Você chama um saque corpo-direita, ela saca corpo-esquerda. Muda tudo. Chega na Collins, num jogo daquele, você faz um saque corpo-backhand, é uma coisa. Naquele momento, ia ser ruim. Você faz corpo-forehand, naquele momento seria uma coisa muito boa. E muda tudo.