Memphis e Coronado são relacionados no Corinthians; Hugo Souza fora

Além disso, a coluna apurou que o goleiro Hugo Souza, com amigdalite, não foi relacionado. A comissão técnica mantém Donelli como titular, enquanto Cadu fica como opção no banco de reservas. Vale lembrar que o goleiro Felipe Longo defende a seleção brasileira sub-20, assim como Breno Bidon.

Classificação e jogos Paulista

Um provável Corinthians: Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu; Raniele, Carrillo, Alex Santana, Coronado; Yuri Alberto e Romero (Talles Magno).

Siga Samir Carvalho no canal Café do Setorista, no Youtube, no Twitter e no Instagram