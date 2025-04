Samir: Dorival está na frente de indicação de Memphis; Ramón perdeu elenco

Segundo o colunista, a queda de Ramón Díaz é questão de tempo, e Memphis Depay chegou a sugerir um técnico europeu à diretoria.

Após a derrota em casa para o Fluminense, Memphis fez críticas abertas à estrutura tática da equipe e questionou a falta de evolução coletiva sob o comando de Ramón Díaz.

Só um bastidor: o Memphis chegou a sugerir no Corinthians um nome europeu. Eu não sei que nome é esse, mas a diretoria tem o Dorival acima de qualquer nome hoje, inclusive desse nome sugerido pelo Memphis, meio que numa conversa informal.

Uma fonte me disse que hoje à tarde eles ainda pode acertar tudo, pode ser que o Ramón caia, até por isso eles colocaram o treino pela manhã, para ficar a tarde livre e a diretoria trabalha para tentar bater o martelo com o Dorival. É o grande nome da diretoria para ser o novo técnico do Corinthians.

Samir Carvalho

Além da questão tática, outra crítica interna ao trabalho de Ramón Díaz é que seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, teria uma postura de "paneleiro".