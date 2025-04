Corinthians marca reunião pra discutir futuro de Ramón; Dorival Jr é cotado

Após a derrota do Corinthians para o Fluminense por 2 x 0, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, a diretoria do time paulista agendou uma reunião para discutir a permanência ou saída do técnico Ramón Díaz.

O argentino não agrada boa parte do elenco. Memphis Depay, inclusive, fez duras críticas ao desempenho tático do time em zona mista após o jogo.

O técnico Dorival Júnior é um dos nomes cogitados na cúpula alvinegra.