Fabinho Soldado é 'assediado' por rivais, mas quer ficar no Corinthians

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, tem sido 'assediado' no Mercado da Bola. O ex-jogador é o principal responsável pela reação do clube paulista no Campeonato Brasileiro, que saiu da zona do rebaixamento, engatou oito vitórias consecutivas e se classificou para a Copa Libertadores 2025.

Fabinho foi responsável por encontrar diversos reforços na janela de transferências do meio do ano: casos de Hugo Souza, André Ramalho, José Martinez, Carrilo, Charles, além de Memphis Depay, o principal deles.

A coluna apurou que alguns representantes de clubes procuraram Soldado para saber se há possibilidade dele deixar o Corinthians e "abraçar" um novo projeto em outro clube.