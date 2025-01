O plano Neymar já está voando, mas jogar não pode ser um detalhe

Neymar receberá a camisa 10 e, em breve, pode haver um QR Code em seu uniforme, para dinamizar a venda de suas camisas com o escudo do Santos e a logomarca da Umbro. Cada camiseta vendida ajudará o Santos e, também, a pagar o plano de recuperação do, neste momento, ex-craque.

A quantidade de marcas citadas neste texto indica que o plano de marketing já está em curso. Não, nem todas estas empresas ajudarão a pagar a operação, mas há tanta informação e tantas formas de ganhar dinheiro no mundo digital que se imagina um impacto gigantesco na chegada do maior ídolo santista do século 21.

Com tudo isso, é preciso lembrar de Mano Brown. Ele fará show na Vila Belmiro, estádio do time de seu coração. Mano Brown nasceu no Capão Redondo, conta que em sua infância quem morava na zona sul paulistana e torcia por Palmeiras ou São Paulo era loiro ou japonês. Na sua quebrada, tinha mais santista e corintiano.

Escolheu o Santos e foi a um clássico contra o Palmeiras vestido com seu manto sagrado, roubado depois de um gol de Juary. Na campanha do rebaixamento, deu palestras para os jogadores santistas. Disse que podia até perder, mas "tinha de ser trocando."

Neymar pode dar certo ou errado, em seu retorno à Vila Belmiro. Mas vai ter de ser "trocando."

A presença de Mano Brown tem de servir para isso. Lembrar Neymar de que, com tantas coisas na mesa, jogar bem não pode ser um detalhe.