O São Paulo 'Made in Cotia' já é metade do elenco de Luiz Zubeldía

É bem curioso e divertido como cada torcida agora tem seu jeito de chamas os jogadores formados em suas divisões de base.

Sempre houve os Meninos da Vila, em Santos, e o apelido do time campeão paulista de 1978 levou logo ao São Paulo chamar a geração de Muler e Silas de "Menudos do Morumbi". Era a febre do grupo musical de Porto Rico, que excursionou pela América do Sul em 1985, época em que o técnico Cilinho montou uma equipe estupenda com Muller, Silas, Sídnei, Márcio Araújo e Nelsinho, todos titulares formados em casa.

No Fluminense, vem que tem, "Os Moleques de Xerém", e o Palmeiras viu recentemente nascer a expressão "Crias da Academia."