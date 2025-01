Liverpool 2 x 2 Manchester United... E o primeiro domingo do ano teve jogão

Rubem Amorim foi brilhante na formação tática de sua equipe. Não por defender no 5-4-1, mas por atacar sempre pelo lado esquerdo. Usou o lado mais forte do Liverpool, líder do Campeonato Inglês, a direita, para jogar às costas de Alexander-Arnold. Na prática, Arnold não é lateral. É meia direita.

Já era na formação de Jurgen Klopp, muito mais com Arne Slot. Com a bola, o Liverpool joga com Konaté, Van Dijk e Roberstson na saída de jogo, Gravenberch e MacAllister como médios, Salah, Alexander-Arnold, Luis Díaz, Curtis Jones e Gapko na linha de cinco atacantes. Com movimentações, por vezes Arnold inverte com MacAllister, outras com Salah e sempre é o grande organizador da equipe.

Significa que há espaços às suas costas e o Manchester United construiu dois gols daquele lado. Primeiro, passe de Bruno Fernandes entre a lateral e o miolo de defesa. Gol de Lisandro Martínez. Depois, passe de Garnacho, que entrou no lugar de Mainoo para contra-atacar justamente esse setor.