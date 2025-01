Cruzeiro anuncia e espera Gabigol em letra e música

Foi surpreendente maneira como os departamentos de marketing de Gabriel Barbosa e do Cruzeiro anunciaram Gabigol, primeiro com um vídeo e sua imagem embaixo do Cristo Redentor, ao lado de uma placa indicativa de Belo Horizonte e com Milton Nascimento cantando Clube da Esquina 2.

"Quero ver, então, a gente, gente, gente, gente..."

Clube da Esquina 2 nasceu como música apenas instrumental, tocada por Milton, no álbum "Clube da Esquina", de 1970. Apenas anos mais tarde, a canção recebeu letra de Márcio Borges, irmão do enorme cruzeirense Lô Borges, a pedido de Nana Caymmi.