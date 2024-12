Botafogo faz sua maior festa no Nílton Santos contra São Paulo da dignidade

Foram mais de 45 mil espectadores no estádio Nílton Santos, arquibancadas lotadas, sem espaço para uma mosca até no anel superior. Não foi possível nem dizer que os jogadores do São Paulo não tenham se esforçado, diante da gigantesca defesa feita por Jandrei nos minutos finais do primeiro tempo, evitando gol de Igor Jesus. Outra de Luiz Henrique, aos 12 da segunda etapa. E o gol de William Gomes, do 1 x 1, enquanto o Palmeiras perdia para o Fluminense no Allianz Parque.

Mas o Botafogo foi sempre melhor no jogo do título, fez 1 x 0 com Savarino e, como já se sabia, foi superior em todo o campeonato. O ápice foi o gol de Gregore, aos 46 da segunda etapa, para selar o título. Herói da vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque, quase vilão em Buenos Aires na Libertadores, herói mais uma vez na decisão do Brasileiro.

O terceiro título brasileiro do Glorioso, levando em conta a unificação, foi conquistado com seu maior público em finais e com a primeira festa de troféu dentro do palco inaugurado há 17 anos.