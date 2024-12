No caso Cruzeiro x Palmeiras, todo mundo grita e ninguém tem razão

As torcidas uniformizadas de Palmeiras e Cruzeiro têm casos de rixas gigantescas desde 1988, quando a Máfia Azul visitou o Parque Antarctica na semana seguinte ao assassinato do presidente da Mancha, Cléo Sóstenes. Os torcedores cruzeirenses gritaram: "O Cléo morreu e a Mancha se f...." A Mancha saiu do local que ocupava do outro lado do estádio para iniciar uma briga gigantesca nas arquibancadas.

Desde então, Palmeiras x Cruzeiro sempre foi jogo de risco. Foi um pouco mais arriscado no ano passado, porque o ano anterior foi de briga na estrada com a Máfia Azul atacando a Mancha Alviverde. Se, em 2024, o homicídio na Fernão Dias foi fruto da emboscada da Mancha, em 2023 o ataque foi inverso. A violência semelhante, com a diferença de que não houve morte.

O resultado foi a polícia mineira escoltar a Mancha Verde para a final do Brasileirão de 2023 desde a divisa SP-MG até o Mineirão. Não está certo o Estado despender energia neste nível. Mas foi feito, para evitar confrontos na estrada como houve em 2022. O Estado de Minas Gerais e a PM mineira garantiram a segurança com duas torcidas.

A CBF estabeleceu jogo sem torcida pela isonomia. Ou há duas torcidas nos dois turnos, ou ninguém entra no estádio. É um pecado.

Tudo está errado.

Especialmente haver torcedores foragidos. São doze presos, mas o presidente e o vice-presidente da Mancha continuam foragidos.