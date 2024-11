Vaquinha da Arena começa com sucesso e pode contrapor campanhas do passado

Os corintianos foram responsáveis por 62,5% das doações, e Marcelinho voltou ao clube que o havia vendido ao Valencia. A Federação não arrecadou mais do que 10% do que investiu. Arcou com o prejuízo.

"Uma das diferenças daquele tempo para hoje é a credibilidade", disse ao De Primeira o advogado da Gaviões da Fiel, Édson Baptista de Oliveira.

Claramente há outras, como o desenvolvimento da internet nos últimos 27 anos e a informação de que o dinheiro doado seguirá diretamente para a conta da Caixa Econômica Federal, sem passar por nenhum dirigente.

Se o ritmo das doações não diminuir, será possível alcançar os R$ 700 milhões em três meses. O plano da Gaviões da Fiel é chegar ao valor em seis.

O financiamento feito pela Caixa foi de R$ 400 milhões. Com os juros e renegociações, o número saltou para R$ 700 milhões. Estima-se que nos últimos dez anos, o Corinthians pagou apenas R$ 5 milhões do principal da dívida e muito mais do que isso em juros. Só em 2024, houve quatro parcelas que totalizarão R$ 80 milhões.

As primeiras horas são surpreendentes.