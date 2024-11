Botafogo liderou 19 rodadas e perdeu ponta para Palmeiras antes do clássico

Pela segunda rodada seguida, o Palmeiras jogou de maneira pragmática, sem brilho. Chutou bola para o mato, porque queria liderar o campeonato. Apesar de chutar dez vezes, cinco no alvo, e sofrido apenas duas bolas na meta de Wéverton. Difícil apontar falta de competência da equipe que tem o melhor ataque, a defesa menos vazada, o artilheiro do Brasileirão, Estêvão com 12 gols, o vice-goleador, Raphael Veiga, com 11, e o líder de assistências, Estêvão, com 9 passes decisivos.

Mas o Palmeiras defendeu o resultado com unhas, dentes, mãos de Wéverton, pés de Vítor Reis e Gustavo Gómez. O capitão foi o melhor jogador em campo.

O Botafogo perdeu para o Vitória e entregou a liderança depois de dez rodadas consecutivas. Na 24a rodada, o Fortaleza foi o primeiro colocado. O Glorioso foi líder de 19 das 35 rodadas, de 13 das últimas quinze. Perde a primeira colocação justamente antes do encontro com o Palmeiras no Allianz Parque, onde terá a possibilidade de recuperar a ponta.