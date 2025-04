Palmeiras conquista quinta vitória no Beira-Rio como fez em anos de títulos

Ganhar no Beira-Rio do Internacional só aconteceu pela quinta vez em 39 visitas pelo Campeonato Brasileiro. Antes, em 1994, 1997, 2016 e 2021. Das quatro vezes, em duas o Palmeiras terminou campeão. Outra vitória sobre o Inter, em Porto Alegre, mas no Olímpico, aconteceu no Robertão 1967. Também campeão.

É muito cedo para imaginar a repetição daquelas campanhas, mas era tempo de se imaginar a dificuldade de ganhar, por ser no Beira-Rio, contra o Internacional.

É também a quinta vitória consecutiva da nova equipe de Abel Ferreira, que jogará agora em Fortaleza, onde não vence desde 2019.

O Palmeiras foi firme na defesa, rápido no ataque, teve destaques individuais como Facundo Torres, autor do gol, e Giay, em sua atuação mais segura desde a chegada ao Allianz Parque.