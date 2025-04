Ramón Díaz cai, e Brasileirão troca mais técnicos do que Inglês inteiro

Ramón Díaz e Gustavo Quinteros foram demitidos ppr Corinthians e Grêmio após os resultados da quarta rodada do Brasileirão.

Juntam-se a Pedro Caixinha, no Santos, Mano Menezes, no Fluminense.

As quatro mudanças em quatro rodadas indicam mais trocas de comando do que no último Campeonato Inglês completo.