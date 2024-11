Allianz Parque, dez anos! O estádio que mudou a paisagem do futebol

Há dez anos, o Corinthians era o mais poderoso clube do Brasil, rivalizava com Cruzeiro e Fluminense pelos títulos brasileiros. A Neo Química Arena teve efeito contrário. Não que isto não possa se inverter, mas este é o cenário nos aniversários de dez anos, de Itaquera em 18 de maio, do Allianz nesta terça-feira (19).

Em dez anos, o Palmeiras conquistou duas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, quatro estaduais, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana. Nada mal para um clube com um estadual e uma Copa do Brasil entre a saída da Parmalat e a inauguração de sua nova casa.

Nem tão nova. A história do Parque Antarctica é belíssima. O primeiro jogo oficial de campeonato no Brasil, abertura do Paulista de 1902, aconteceu no parque mantido pela Companhia Antarctica Paulista, adquirido pelo Palestra Itália em 27 de abril de 1920, mesma época em que a empresa de bebidas se mudava para a Alameda Bavária, atual avenida Presidente Wilson, na Mooca.

O Palestra mudou seu nome para Palmeiras, o Parque Antarctica se tornou Jardim Suspenso na reforma de 1964, e engrandeceu com o Allianz Parque desde 1914. Nunca deixou de ser a casa palmeirense, nem uma das mais importantes do futebol brasileiro.

Nestes últimos dez anos, o futebol do Brasil mudou tanto, os hábitos se transformaram a ponto de até a cerveja mais consumida do país ter embalagem verde. No caso palmeirense, a média de público saltou de 13 mil para 34 mil por partida. O recorde alcançou 41.713, em Palmeiras 2 x 1 Corinthians, em 2023, Paul McCartney se apresentou por dez vezes no estádio e levou 55 mil espectadores.

Na época da reforma, discutia-se como ter um estádio de tão grande porte numa região antes de sobrados. Hoje, dominada pelas construtoras, grandes condomínios e dois shoppings centers ao redor. Não é o Allianz Parque que muda o perfil da região, mas os arranha-céus.