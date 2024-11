Oposição do Palmeiras acusa censura e clima esquenta a sete dias da eleição

O termo "outro ataque" refere-se à já manifestada falta de isonomia, que houve, na opinião dos apoiadores de Savério Orlandi, na divisão de espaços e informações sobre custos para montagem de stands de divulgação das chapas. O presidente do Conselho afirma que foram disponibilizados espaços semelhantes e os custos foram informados. Por exemplo, R$ 50 mil para estruturar um quiosque.

A oposição escreveu sobre a falta de isonomia no material de divulgação que o Conselho Deliberativo enviaria para a Secretaria Geral e seria disparado por email para todos os sócios, incluindo os que têm direito a voto. No entanto, o presidente do Coselho Deliberativo, Alcyr Ramos, vetou essa mensagem:

"... Analisando o texto faço as seguintes observações para que sejam corrigidas. Quando é dito que a chapa 200 não tiveram (sic) os recursos da chapa 100, entendo que deveria ser explícito no sentido de "recursos financeiros." A seguir, é dito textualmente que a chapa 200 não teve os mesmos recursos dentro do clube, o que não é verdade, pois todos os espaços foram divididos e regrados de forma igualitária, definição de locais para fixação de banners, regramento para entrada no clube de forma igualitária, colaboradores das chapas, não associados, entre outros...Diante do exposto, determino que a expressão "não teve os mesmos recursos dentro do clube" seja retirada por estar incorreta."

Assina, o presidente do Conselho Deliberativo Alcyr Ramos.

Apesar de discordar da necessidade de mudar o texto, a chapa de Savério Orlandi retirou essa parte da mensagem e enviou o material com as 11 propostas programáticas, que seria enviada aos sócios por email encaminhado pelo Conselho Deliberativo para a Secretaria Geral. Savério diz que percebeu, com enorme surpresa, que em vez do material solicitado, a Secretaria enviou o Plano de Governo, material genérico feito no início do processo eleitoral.

Também observou que o presidente do Conselho Deliberativo, Alcyr Ramos, afirmou logo após a homologação das chapas, que não enviaria o plano de governo genérico para os sócios, por não haver obrigatoriedade disso no estatuto. Mas, no momento de enviar as propostas de governo, optou por enviar material genérico, em vez das 11 propostas, conforme solicitado pela chapa de oposição.