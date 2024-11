Filipe Luís não precisa de babá de técnico e não pediu para afastar Gabriel

Gabriel também disse, por meio de sua assessoria, que a foto com a camisa do Corinthians era montagem. Depois, não negou o que se tornou inegável. A foto era verdadeira.

Filipe Luís não confirmou problema no vestiário, com Gabriel. Certamente será questionado sobre isso antes ou depois da partida contra o Atlético, no Maracanã, na noite desta quarta-feira.

Há depoimentos de que Gabriel começou o treino com o colete dos titulares, na terça-feira. Gabigol disse estar à disposição e afirmou ter treinado normalmente na terça-feira.

Filipe Luís já venceu seu primeiro grande desafio como técnico: foi campeão em seu nono jogo.

Se há algo de que não necessita é diretor brincando de ser babá de treinador.

Filipe Luís é adulto, preparado e pode perfeitamente gerenciar os conflitos no vestiário. Ainda mais por apenas três semanas, até o fim do Brasileirão, em 8 de dezembro. Daqui a menos de um mês.