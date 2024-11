CBF remenda calendário, dificulta clubes e mata preparação

Ednaldo convocou Assembleia Extraordinária para o dia 8 de novembro, sem pauta e sem conhecimento do que seria discutido pelas federações. Amplicou sua possibilidade de mandato e criou um remendo no calendário. A reuknião terminou com parte da imprensa entendendo que Ednaldo deu a si mesmo o direito de se reeleger até 2034. Não é verdade absoluta. Adaptou o estatuto sub júdice da CBF para evitar que se diga que já está em seu segundo mandato e não pode se reeleger desta vez. Apenas adiou seu problemas, porque segue sem poder se candidatar em 2030.

O ponto mais urgente é a mudança do calendário de 2025. Um remendo. Difícil mesmo saber o que fazer de melhor, mas o pior é começar a discutir o assunto da paralisação do Brasileiro para o Mundial de Clubes no dia 8 de novembro. Podia ter se antecipado, convocado o debate há seis, oito, dez meses. Não fez isso. Criou problemas.

O São Paulo já está contratado para fazer pré-temporada na Flórida. Mas não haverá pré-temporada se os estaduais tiverem início no dia 8, 12 ou 15 de janeiro. Lembre-se de que as férias dos jogadores começarão no dia 9 de dezembro. Dia de trabalho, no retorno, só 9 de janeiro. E os estaduais podem começar dia 8!!!