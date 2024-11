Abel chega à reta final com debate por folgas em sua 2ª melhor campanha

O Palmeiras enfrenta o Grêmio nesta sexta-feira, ainda lutando pelo tricampeonato brasileiro, mas com poucas chances concretas de alcançá-lo. No meio disso, surgem críticas a Abel Ferreira por desempenho e resultados das partidas contra Fortaleza e Corinthians.

Pode haver desgaste de Abel Ferreira após quatro anos de trabalho. Houve com Telê Santana, no São Paulo, Felipão, no Grêmio, e até com Lula, depois de doze anos no Santos. A análise dos números não indica que este desgaste seja a razão de resultados menos expressivos, principalmente porque os resultados não são menos importantes.

Este é o quinto Campeonato Brasileiro disputado por Abel Ferreira no Palmeiras, que chegou na 17ª rodada de 2020. Na 32ª rodada, os 61 pontos atuais representam dois pontos a mais do que em 2023, ano do bicampeonato, treze pontos a mais do que em 2021 e 19 superiores a 2020. É a segunda melhor campanha.