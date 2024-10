Crise política do Corinthians pode precipitar saída de CEO Fred Luz

A comissão de Justiça do Conselho Deliberativo já recomendou o rompimento do contrato. O entrave não está aí. Fred Luz sempre referendou a participação de Augusto Melo, como avalista do acerto com a Alvarez & Marsall. Hoje, a relação está diferente.

Sem ser um fator decisivo, todos na consultora entenderam que o papel de Augusto Melo foi péssimo no recente episódio do aumento do preço dos ingressos para Corinthians x Flamengo, pela Copa do Brasil. O presidente participou de todas as reuniões e, no retorno da viagem, disse não ter conhecimento de nada. Acatou, assim, uma cobrança da torcida uniformizada para que não houvesse o aumento.

Apenas um símbolo do desgaste, não a razão dele.

O problema é que a divisão de poderes no Corinthians dá a impressão de que não se está remando na mesma direção. Facções diferentes, interesses diferentes tornam impossível o plano de recuperação financeira. Se não é possível realizar o plano, não há sentido a presença do CEO. Este é o entrave.

Não há tempo determinado para a resolução, mas o dia 24 de novembro é base, data para se decidir acatar ou não o plano de recuperação. Dentro e fora do Parque São Jorge, afirma-se que o Corinthians só tem duas soluções: 1. tornar-se SAF; 2. recuperação judicial. Pelo plano da consultoria, seria possível fugir destas duas hipóteses, desde que com negociações sérias com todos os credores.