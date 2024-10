Rodada de sábado inclui Flamengo na briga e não muda situação do Palmeiras

Antes do empate em Bragança, o Palmeiras precisaria de vitória no confronto direto, em 1 de dezembro, para ultrapassar o líder. Com um ponto a menos, dependia exclusivamente de suas dez vitórias nas dez rodadas finais.

Agora, com três pontos a menos, a necessidade é igual. Precida ganhar o confronto direto para ultrapassar o Botafogo na tabela. Neste caso, empata em pontos e vitórias e tem vantagem de quatro gols no saldo.

O empate não mudou, ainda, a situação do Palmeiras em seu desejo de ser tricampeão.