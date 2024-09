São Paulo aproveita erros, luta por Libertadores e aumenta drama corintiano

A segunda expulsão no momento em que mais parecia haver reação corintiana foi a pá de cal no clássico disputado em Brasília e, mais do que isso, pode ter sido o momento determinante para o rebaixamento no final do ano.

Perder do São Paulo quebra a onda de confiança que nasceu no Parque São Jorge.

Claro que houve méritos tricolores, especialmente a capacidade de reação depois da eliminação da Libertadores. Foi competitivo, mandou no primeiro tempo, teve boas atuações no meio de campo, segurança na defesa.

O jogo também mostrou outros erros.

Não pode o árbitro Rafael Rodrigo Klein precisar ir ao vídeo para se certificar do pênalti cometido por Fágner. Estamos nos esquecendo de que o árbitro apita no campo. O VAR apenas corrige. Não ver o pênalti tão claro é sinal óbvio de incompetência ou insegurança de Klein.

Depois, Luciano pedir a bola para Lucas, na hora da cobrança do pênalti, é sinal de falta de espírito de equipe. Luciano jogou ainda mais pressão sobre Lucas do que já existia. Na hora da comemoração, foi o último a se aproximar dos jogadores que cumprimentavam o autor do gol. Mas é importante, a ponto de ter feito o cruzamento para o segundo, marcado por Arboleda, após cobrança de escanteio.