Seleção resume CBF que gera insegurança do técnico ao chefe da arbitragem

Ednaldo Rodrigues, o presidente, fala em autonomia para todos os setores. Na prática, não há. Procuram-se inimigos atrás de cada porta, em cada rodapé.

A insegurança está estampada na frase de Dorival Júnior, que virou piada e não deveria ser. Ao garantir presença na final da Copa do Mundo de 2026, Dorival revela a insegurança que passa por sua personalidade, mas nasce em seu ambiente de trabalho. Se o treinador estiver inseguro, os jogadores notarão. Percebem.

É óbvio que a crise técnica passa por Dorival Júnior, pela incapacidade do meio-de-campo construir o jogo, de os atacantes se isolarem um em cada lado do gramado. Ninguém é inocente na crise, mas o diagnóstico é de que ela não nasce no campo de jogo. Está no ambiente de trabalho.

Enquanto for assim, pode trocar Dorival Júnior por Jurgen Klopp, Abel Ferreira, Carlo Ancelotti ou Pep Guardiola. Não vai melhorar nem o desempenho da seleção, nem a arbitragem. É quase a versão do título de um velho filme de Woody Allen. A seleção está nervosa.