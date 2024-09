Corinthians só pode contratar Memphis Depay, porque janela é uma mãe

Mas a possibilidade real da contratação do ex-atacante do PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid existe, porque seu contrato se encerrou e está livre no mercado.

Neste caso, as regras de transferências internacionais permitem. Se o jogador não tem contrato com ninguém, pode assinar e jogar com qualquer clube a qualquer momento, dentro ou fora da janela de negociações.

Mesmo assim, é curioso que o Corinthians tenha anunciado esta possibilidade no dia seguinte ao final do período de contratações.

Se Memphis Depay assinar e se transferir para o Parque São Jorge, será o oitavo reforço. Ou seja, o Corinthians já montou e continua montando uma equipe completamente daquela, repleta de erros de janeiro.

Não é garantia de nada. Contratar o ano inteiro não costuma servir para estruturar equipes.