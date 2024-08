Palmeiras vence São Paulo no fim e soma 12 vitórias sobre rival no Allianz

Duas coisas insuportáveis deste Brasileirão são os bandeiras covardes, que marcam impedimentos inexistentes para o vídeo resolver. Ou não marcam e o VAR resolve interpretar pelo árbitro. No gol anulado de López, foi mals falta de Felipe Ânderson em Alan Franco do que interência de López. Ou teremos de voltar a 1994 a nular o impedimento de Romário no jogo contra a Holanda.

Outra coisa irritante é ver times reservas, que perdem força todo o jogo, para melhorar no fim. O São Paulo cresceu com Lucas, Luciano e Calleri e, mesmo depois da saída de Patryck, de ambulância, passou a incomodar o Palmeiras como fez pouco nos primeiros 60 minutos.

Não que fosse nulo, porque duas ações da primeira etapa foram de extremo perigo. Finalização de André Silva, defendida por Wéverton e passe brilhante de Wellington Rato que Patryck chutou para fora.