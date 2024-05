GP da Emilia Romagna: datas, horários e tudo sobre a 7ª etapa da F1 em 2024

Na volta da Fórmula 1 ao circuito de Imola depois de dois anos, já que a etapa do ano passado foi cancelada devido às fortes chuvas que atingiram a região da Emilia Romagna, a grande expectativa é para o salto que a Ferrari dará com o extenso pacote de mudanças que traz para a sétima etapa do campeonato.

O carro foi fortemente revisado, buscando um equilíbrio melhor entre a necessidade de refrigeração e os ganhos aerodinâmicos que as superfícies podem gerar. A expectativa ficou ainda maior depois que a McLaren demonstrou com o upgrade trazido para Miami que ainda é possível ter ganhos significativos dentro desse regulamento. Há pouco menos de duas semanas, Lando Norris conquistou sua primeira vitória com uma ajuda do Safety Car, mas também mostrando forte ritmo.

Não é só a Ferrari que trará mudanças. A Red Bull também terá novidades, ainda que não tão importantes, e várias equipes do grid vão aproveitar Imola, a primeira corrida europeia da temporada e também a primeira prova sem sprint desde o início de abril, para estrear novas peças.