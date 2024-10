Drugovich ainda sonha com a F1: 'Não vou largar o osso assim tão fácil'

Ansiedade para o GP de São Paulo

Drugovich admite que a possibilidade de fazer sua estreia no Autódromo de Intergalos gera mais ansiedade do que o normal. Fernando Alonso, titular da Aston Martin, teve uma infecção intestinal e foi à Europa para se cuidar antes do GP de São Paulo.

Normalmente, eu sou um cara muito calmo, mas isso deixa um pouco ansioso. Não é uma coisa que é normal para mim, mas acho que, de qualquer forma, a gente é preparado para isso. Tento me preparar o máximo possível, seja qualquer corrida que eu faço, como reserva também, caso precise substituir. Tudo que eu tenho feito para me preparar para essa corrida é igual às outras também, me mantendo pronto, seja tecnicamente e mentalmente também.

Felipe Drugovich

O espanhol deve chegar em solo brasileiro ainda nesta quinta-feira (31), mas sua condição de saúde ainda é incerta. Se ele não estiver bem, há a possibilidade de Felipe assumir o lugar dele na prova.