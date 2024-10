'Ele é perigoso', diz Lando Norris após punição dupla para Verstappen

"Honestamente, 20 segundos é muito, mas não vou chorar por isso e não vou compartilhar minha opinião. O maior problema que tenho é que hoje foi um dia ruim em termos de ritmo de corrida", disse o holandês, que demorou mais que o normal para ir à área de entrevistas.

"Senti que a curva 4 era mais discutível, e o que aconteceu na curva 7 é o que é. Sinceramente essas duas coisas também não são problema meu, o problema é que somos muito lentos e é por isso que estou sendo colocado nessas posições."

O que aconteceu entre Verstappen e Norris no México

Primeiro, Norris tentou passar Verstappen na curva 4, mas os comissários entenderam que Verstappen forçou o inglês para fora da pista e deram 10 segundos de punição para ele. Quando Norris voltou à pista, ele estava à frente de Verstappen, que se jogou por dentro na curva 8 e não conseguiu fazer a curva.

Norris, que estava no lado de fora, teve que sair da pista de novo para evitar a batida com Verstappen, e o líder do campeonato recebeu outra punição, também de 10 segundos, por ter saído da pista e ganhado vantagem, já que ele conseguiu completar a ultrapassagem saindo da pista.

Via rádio, Norris disse que o rival "é perigoso. Vou acabar no muro". Depois, quando Verstappen foi avisado sobre as punições, disse que não se surpreendia, dando a entender que o fato de Norris ter sido punido na outra disputa deles, da semana passada, em Austin, influiu na decisão. E seu engenheiro, Gianpiero Lambiase, disse que "houve muita choradeira" pela punição.