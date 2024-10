‘Ferrari pode lutar pelo título do ano que vem’, acredita Sainz após pole

Largando pela primeira vez na pole position nesta temporada, Carlos Sainz se disse contente por um lado e triste por outro. Afinal, ele está vendo a Ferrari crescer nessa fase final do campeonato e se disse muito confiante para as últimas cinco corridas da temporada, começando pelo GP da Cidade do México neste domingo (27), a partir das 15h, pelo horário de Brasília. E acredita que o time que vai deixar ano que vem estará lutando pelo campeonato em 2025.

"Considerando o quão bom o carro é, o quão bem estou pilotando recentemente, estou muito otimista para as últimas cinco corridas. Ao mesmo tempo é agridoce porque me dá a sensação de que a Ferrari pode estar na luta pelo campeonato mundial no próximo ano e eu não estarei lá para usar isso", disse o espanhol, que será substituído por Lewis Hamilton na Ferrari ano que vem.

"Sinto que tenho sido uma grande parte desse time durante os quatro anos tentando preparar a equipe para brigar por esse campeonato no ano que vem. O fato de estar pilotando bem, sendo rápido com o carro, e estar de saída em cinco corridas, me deixa um pouco... não sei como dizer, mas não com uma sensação muito boa. Mas é o que é. Vou tentar vencer mais corridas, ficar no pódio o máximo que puder nessas cinco corridas, aproveitar isso e depois pensaremos no próximo ano."