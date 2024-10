Interlagos: Giaffone diz que chuva deve tornar GP interessante e diferente

É o que você falou: teremos um asfalto novo, teoricamente mais aderência para todo mundo, mas isso pode mudar. Como será esse asfalto novo? Terá a mesma condição do passado? Desgaste de pneu, chuva. (...) Com chuva, para o evento, não é legal e tudo indica que vamos ter aquelas condições de chuva. Para quem assiste, não é a melhor opção, mas também para quem sofrer e receber a chuva, vai ver alguma coisa interessante na pista, já que essa chuva sempre traz alguma coisa interessante.

Felipe Giaffone

Após um fim de semana tumultuado no México, com punições e rendimento abaixo do esperado, Max Verstappen deve enfrentar mais dificuldades no GP de São Paulo de Fórmula 1. O piloto da Red Bull deve contar com um motor novo, o que causará punição automática, levando o holandês para o fim do grid de largada em Interlagos.

Mesmo com um motor novo, eu não vejo o Verstappen fazendo o mesmo que o Hamilton fez naquele GP de 2021, vindo de trás e 'atropelando' todo mundo. Eu acho que o carro dele está sofrendo um pouco mais nesse momento do que lá no passado, naquela época.

Felipe Giaffone

Ranking atual da Fórmula 1

1º - M. Verstappen (Red Bull) - 362 pontos

2º - L. Norris - (McLaren) - 315 pontos

3º - C. Leclerc (Ferrari) - 291 pontos

4º - O. Piastri - (McLaren) - 251 pontos