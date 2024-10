GP de SP: Horários, o que levar e tudo sobre a 21ª etapa da temporada da F1

O circuito de Interlagos combina dois setores (1 e 3) com retas, que são importantes para as ultrapassagens na corrida, com um segundo setor com curvas de baixa e média velocidades, em que é preciso ter mais downforce no carro para evitar muito desgaste de pneus com um carro muito escorregadio. Por conta disso, o acerto do carro nunca é totalmente voltado para os dois primeiros setores e nem para o segundo