As mudanças na pista de Imola e por que pressão explica a Itália ter 2 GPs

A pista de Imola tinha vários trechos em que até havia brita, mas entre o cascalho e a linha branca, havia um trecho asfaltado. Agora, isso foi retirado. As alterações começam a partir da curva Piratella.

Em outro trecho famoso da pista, na Acque Minerali, das curvas 11 à 13, essa faixa de alfalto foi reduzida de maneira significativa. E na variante Gresini foram retiradas as barreiras de pneus e mais brita foi colocada. Foi neste trecho que Charles Leclerc bateu em 2022 quando perseguia Sergio Perez.

São mudanças positivas para evitar que classificações e corridas fiquem muito pautadas pelos limites de pista, até porque, se é dada ao piloto a possibilidade de sair a pista e ainda ter aderência em uma trajetória que será mais rápida, ele vai tentar usar isso ao máximo.

Por que a Itália tem dois GPs no ano?

Mas tudo indica que Imola precisa mais do que arrumar as áreas de escape para continuar no calendário. O GP da Emilia Romagna - título dado para a corrida de Imola porque, assim como acontece em São Paulo, é o governo local que banca a prova como forma de promoção da região - tem sido usado pela F1 para pressionar Monza a se modernizar.

Por anos, o chamado "templo da velocidade" conseguiu permanecer no calendário com instalações antigas e sem pagar tanto quanto outras provas europeias. Nos últimos anos, o valor do contrato foi ajustado, mas também com a cobrança por melhorias.