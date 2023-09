A mídia norte-americana também está reportando a queda dos preços das diárias dos hotéis. O Las Vegas Review Journal observou quedas de 36% a 59% nos preços dos hotéis pesquisados entre novembro do ano passado, quando a prova foi anunciada, e atualmente.

Ainda há ingressos disponíveis, na corrida mais cara de todo o campeonato. As entradas mais baratas estão esgotadas há meses, mas há vários pacotes ainda disponíveis, em combinação de entrada e hospedagem. E também opções de arquibancada a 1.500 dólares (7.600 reais). O valor é quase 10 vezes maior do que o da arquibancada mais barata do GP de São Paulo.

A estreia do GP pelas ruas de Las Vegas será dia 18 de novembro, um sábado à noite, duas semanas após a prova brasileira. O campeonato de equipes já está decidido, e Max Verstappen tem grandes chances de selar a conquista do tricampeonato na próxima etapa, no Qatar.

F1 está assumindo risco maior com GP de Las Vegas

Peça publicitária do GP de Las Vegas, que entrará no calendário da F1 em 2023 Imagem: Las Vegas Grand Prix/Twitter

É a própria F1 que está promovendo o GP de Las Vegas, então eles mesmos assumem o risco de não cobrirem os custos. O esquema é diferente de qualquer outra corrida. Geralmente, a categoria contrata um promotor e cobra dele uma taxa milionária, que fica na base de 20 milhões de dólares para corridas na Europa e pelo menos 25 no resto do mundo.