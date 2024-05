Thiago Braz mostra outra face do esporte brasileiro: campeão de doping

O problema brasileiro é sistêmico, como já identificou a UCI, federação internacional de ciclismo, quem mais faz testes no mundo. Em 2019 eram 30 brasileiros suspensos ao mesmo tempo, a ponto de a entidade estudar uma punição ao país, não somente aos atletas. Na última década, a lista de suspensos inclui Flávia Oliveira (sexta na Rio-2016), Kleber Ramos (pego no doping na Rio-2016), Guilherme Müller (então sexto melhor brasileiro do ranking mundial de MTB), Clemilda (três Olimpíadas no currículo) e outras duas integrantes do clã Fernandes, Kacio Freitas (bronze no Pan de 2019), Clemilda e Flávia são reincidentes.

Situação parecida vive o levantamento de peso. Dos três convocados a Tóquio-2020, dois foram suspensos por doping: Natasha Rosa e Fernando Reis Saraiva, maior nome da história da modalidade no país, foi pego antes de Tóquio-2020 com hormônio do crescimento. Serafim Veli, que ficou muito perto da vaga, cairia no doping em 2022. Matheus Gregório foi à Rio-2016 e foi suspenso em 2018. Patrick Mendes foi pego no Pan de 2015, e Aline Facciola após ser campeã mundial sub17.

Tudo isso apesar de um número relativamente baixo de exames. Ao menos foi o que apontou a World Athletics, que impôs aos atletas brasileiros de atletismo um critério extra de elegibilidade: eles obrigatoriamente têm que fazer três testes antidoping supresa nos 10 meses que antecedem Paris-2024. A regra foi criada porque o país vinha fazendo um número insuficiente de testes na elite.

Na primeira leva de testes uma brasileira, Caroline Thomaz, foi pega no doping e suspensa. Será mais um desfaque na Olimpíada.