Tandara joga 'Brasileiro Master' e pode ter pena por doping dobrada

O código antidoping também veda a participação de atletas suspensos em "qualquer evento nacional financiado por órgãos públicos". O site do torneio diz que o Master foi patrocinado "por meio do Programa Municipal de Incentivo Fiscal e Apoio ao Esporte (Promifae)" e "contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Santos, através da Secretaria de Esportes."

Além disso, a final ocorreu no Clube de Regatas Internacional, que é filiado a diversas federações estaduais — o Finkel de Natação de 2022, por exemplo, foi lá. Uma atleta suspensa por doping não pode participar de atividades esportivas que tenham qualquer relação com clubes filiados a entidades signatárias.

Essas regras são bem conhecidas no meio esportivo, especialmente entre quem cumpre suspensão por doping. Rafaela Silva, por exemplo, não pôde nem treinar jiu-jitsu durante sua punição e, proibida de frequentar clubes, mantinha a forma frequentando academias comerciais.

A ABCD já abriu uma investigação para averiguar se a participação de Tandara se enquadra em alguma das vedações do artigo 165 do Código Brasileiro Antidoping, que cita essas proibições de relação com clubes, atletas e entidades sujeitas ao código. Comprovada a violação, o processo será encaminhado para o TJD-AD, para processamento e julgamento.

Se condenada, Tandara pode receber nova suspensão pela mesma duração do período original, a ser cumprida após o término do cumprimento do período original. Ou seja: ela poderia precisar cumprir mais quatro anos de gancho, entre 2025 e 2029.