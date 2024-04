Mais um brasileiro a caminho das Olimpíadas é suspenso por doping

No site da IJF, já aparece a desqualificação dele no Campeonato Pan-Americano, quando foi campeão, e no Grand Slam de Abu Dabi, quando foi prata. Até então ele nunca havia conquistado uma medalha no circuito mundial, exceto por um Open na Bahia em que só enfrentou brasileiros.

Sem os pontos, Mateus despencou no ranking olímpico. Era 27º e caiu para o 91º lugar, já sem qualquer chance de classificação à Olimpíada. Com isso, o único brasileiro na briga pela vaga na categoria até 60kg, única sem convocação no time masculino, é Michel Augusto, em 29º, duas posições acima da linha de corte.

No começo do mês, o Brasil já havia perdido também por doping Caroline de Melo Thomaz, outra atleta que apresentou crescimento exponencial de resultados recentemente. Ela testou positivo para um esteroide anabolizante em exame surpresa conduzido pela ABCD e estava na zona de classificação à Olimpíada nos 110m com barreiras.

No atletismo, a World Athletics denunciou que o Brasil tem feito pouco controle surpresa de doping, e estipulou regra que só atletas que passarem por três exames nos 10 meses que antecedem os Jogos podem ir a Paris.

A regra não vale no judô, esporte que tem incidência de doping muito menor. Atualmente, só oito atletas do mundo todo estão suspensos por doping pela IJF. Na Olimpíada passada o Brasil já não contou com Rafaela Silva, suspensa por doping.