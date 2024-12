Mico botafoguense comprova que poupar jogador é burrice!

Mas não dá para dizer que a humilhante derrota por 3 a 0 para o frágil Pachuca-MÉX não tenha arranhado um pouco a belíssima imagem que o clube vinha deixando nesta reta final de 2024.

E o mico botafoguense comprova uma tese que defendo há anos: poupar jogador é enorme burrice!

Futebol não é banco, e o time tem que sempre entrar em campo com o que tem de melhor à disposição para ganhar SEMPRE.

O ótimo Artur Jorge, brilhante na Libertadores e no Brasileiro, hoje foi o grande responsável pelo vexame do Glorioso com a sua estratégia pífia.

Que fique a lição!

E cabe a reflexão: o futebol sul-americano, que não consegue vencer o Mundial desde o "meu" Corinthians em 2012, agora não é capaz nem de passar pelos times da CONCACAF?