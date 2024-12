Há 58 anos o Cruzeiro me fazia chorar copiosamente

Era, com todo o respeito do mundo, um futebol comparável hoje ao mato-grossense, ao capixaba ou ao amazonense.

Por isso, quando pintou a final da Taça Brasil de 1966, entre o SANTOS DE PELÉ e o Cruzeiro, todo mundo considerava uma barbada mais ou menos como se o Real Madrid enfrentasse hoje a querida e esquecida Matonense-SP.

Só que, para a surpresa de TODO MUNDO, no primeiro jogo, no Mineirão, a Raposa engoliu o Peixe com requintes de crueldade.

Fez nada menos do que 6 a 2 no maior time do mundo!

Mas, ainda assim, muita gente considerou o resultado lotérico.

Que no Pacaembu o Peixe conseguiria vencer facilmente, forçando o duelo de desempate, o terceiro.