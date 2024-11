Ninguém aguenta mais a tal 'final única' na Libertadores

Não tem favorito para esta decisão!

Mas não fico em cima do muro no que diz respeito ao jogo único na final da Libertadores, algo que começou lá em 2019 com o título flamenguista contra o River Plate, no Peru.

Não chega a ser algo "broxante" como os pontos corridos, outra porcaria que copiamos da Europa.

Mas, gente, não há nada como conquistar um título em seu estádio, ao lado de sua torcida.

Ou então, é claro, no campo do rival, calando as arquibancadas completamente lotadas para a decisão.

Isso sem contar que a final única é uma medida totalmente elitista.