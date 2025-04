Deu o óbvio: Ramón Caiu! E agora, Dorival ou Tite no Timão?

Estava mais na cara que nariz que Ramón Díaz não duraria muito mais no Corinthians após a dura derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena.

Ele foi importantíssimo na fuga do Z-4 no ano passado e no título do Paulistão Sicredi deste ano, evidentemente.

Mas este início de Brasileirão deixou muito claro que o treinador argentino e seu filho não atendiam mais às expectativas alvinegras.