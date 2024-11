Não vale a pena ter Gabigol, maior mala do mundo da bola, em um elenco

Bem, e vendo toda a apuração dos companheiros do Rio sobre as presepadas do atacante durante a final e durante a comemoração do título da Copa do Brasil, podemos concluir algo absurdo, mas que aparenta ser a realidade.

Gabigol realmente se acha maior do que o Flamengo!

Com todo respeito ao Serginho Chulapa, ao Almir Pernambuquinho e ao amigo Edmundo

Mas Gabigol é a maior mala do mundo da bola!

Chato, arrogante, deslumbrado, metido e presunçoso.

Não vale a pena tê-lo em um elenco, e torço muito para que o meu Santos não cometa esta enorme bobagem.